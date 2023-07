«Ma in Europa non bevono acqua?»: il "dubbio" degli americani diventa un trend su TikTok VIDEO

di Redazione web

«Ma in Europa non bevono acqua?» A chiederselo sono i tanti turisti e viaggiatori americani che sui social hanno lanciato un nuovo trend che li vede bere da bottiglie d'acqua sostenendo che qui non saremmo abituati a berla.

Nei video, infatti, si possono vedere alcuni ragazzi che impugnano le borracce o le bottiglie tra le strade di Barcellona e altre città europee, spiegando che, secondo loro, «Gli europei non "credono" nell'acqua». Ecco perché.

L'acqua in Europa scarseggia?

Brenna, giovane turista americana ha pubblicato un video su TikTok che ha raggiunto oltre 8 milioni di visualizzazioni, in cui la si vede bere da una bottiglietta d'acqua affermando: «Noi quando troviamo dell'acqua in Europa perché qui non credono nell'acqua».

La reazione degli utenti

In molti hanno regito negativamente a tale video che ha generato una serie di altri simili skatch.

Il trend prosegue tra chi sostiene di bere in un giorno più dell'acqua che beviamo tutti in Eruropa e chi, invece, critica l'abitudine dell'aperitivo anche a partire dalle 11.30 del mattino che ci vedrebbe sostituire proprio l'acqua con bevande alcoliche.

I dati sul cosumo dell'acqua in Europa

Il trend, in effetti, deriva da un dato che non è poi così errato. Secondo la Commissione Europea per la sicurezza alimentare, l'assunzione di acqua nei paesi europei sarebbe inferiore di 1000ml/d al giorno, fatta eccezione di Austria, Germania e Norvegia.

L'assunzione giornaliera raccomandata in America, è pari a 3,7 litri, mentre, in Italia ad esempio, si aggira intorno ai 2 litri al giorno. Le raccomandazioni riguardano, però, le abitudini alimentari dei paesi e, per questo motivo, potrebbero spiegare perché si sorprenderebbero così tanto gli americani del fatto che non vedono europei bere così frequentemente: potrebbe dipendere dal fatto che l'alimentazione in molti paesi europei è più sana che in America e per questo motivo si riesce a prendere i liquidi dai cibi.

