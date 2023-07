La lontra di mare è l'incubo dei surfisti: «Ruba le tavole e aggredisce i bagnanti» VIDEO

È diventata l'incubo di tutti i surfisti. Una lontra di mare dal carattere davvero complicato si accanisce, giorno dopo giorno, contro chi vorrebbe cavalcare le onde della California, negli Stati Uniti. Un atteggiamento aggressivo che fa infuriare chiunque frequenti la spiaggia rocciosa di Santa Cruz, ma che, allo stesso tempo, scatena gli utenti dei social network. L'animale è diventata una vera e propria celebrità su TikTok e non solo...

La lontra è l'incubo dei surfisti

L'animaletto dall'aspetto carino è veramente un problema per gli amanti del surf. Non appena vede qualcuno intento a cavalcare un'onda, la lontra arriva di soppiatto e attacca la tavola, spesso impadronendose sdraiandosi sopra. Aggressione, dopo aggressione, le voci sul suo conto sono diventate sempre di più e sui social sono iniziati a circolare i primi video, rendendo la lontra una vera e propria celebrità.

Tanto famosa da essere finita su tutti i telegiornali e giornali statunitensi.

La lontra, conosciuta con il numero 841, in realtà un tempo era molto amichevole con gli uomini. Lei, infatti, è nata in cattività e poi è stata liberata in natura con successo. Ma qualcosa, una volta libera, ha cambiato la sua indole nei confronti degli uomini e, adesso, a Santa Cruzz si studia un modo per evitare che 841, da sola, distrugga il turismo legato agli appassionati di surf.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 19:08

