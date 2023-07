Inzuppa la frisella e la mozzarella in mare. Il video diventa virale, ma è pericoloso: ecco perché

di Redazione Web

Bagna la frisella in mare, vicino ad altre imbarcazioni, poi ripete l'operazione con la mozzarella, per poi mangiare il tutto. Il video della ragazza che sta conquistando i social network è sempre più virale. Lei, a bordo di una piccola imbarcazione, inzuppa la frisella in mare, la condisce con pomodorini e masi e conclude l'opera con una mozzarella.

Un breve filmato che ha scatenato la reazione dei social. L'usanza, da sempre, fa discutere gli amanti della frisella bagnata in acqua di mare e chi reputa quest'azione da vero irresponsabile... soprattutto nel contesto in cui viene compiuta dalla ragazza.

Frisella bagnata in mare: «È pericoloso»

«La frisa sponzata a mare è un dovere», scrivono in tanti sotto al video. L'usanza, secondo quanto riferiscono, risale a un pasto tipico che facevano i pescatori, in passato, soprattutto in alcune zone della Puglia.

I servizi igienici delle barche scaricano in mare e il rischio di malattie è davvero elevato. Nei punti in cui si concentrano i natanti, infatti, spesso l'acqua pullula di enterobatteri e batteri fecali come l'Escherichia coli, oltre a virus e altri agenti patogeni legati. Gli streptococchi e gli enterococchi fecali sono l'indicatore raccomandato per i patogeni umani nelle acque marine, alla cui esposizione sono frequentemente associati disturbi gastrointestinali.

Insomma, il video è divisivo, e l'usanza ancor di più. Ma evitate di replicare quanto fatto dalla giovane... a meno che non vogliate rischiare di avere qualche ripercussione spiacevole, capace di rovinare le vacanze.

