Napoli choc, uomo porta un bambino a rubare. Il video è virale: «Vergogna, salvate i piccoli dai delinquenti»

Porta un bambino, forse il figlio, a rubare in un negozio. È la scena avvenuta a Napoli, nel quartiere Poggioreale, e immortalata dalle telecamere di sorveglianza. Una scena che indigna e che è stata pubblicata dal deputato Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook, facendo diventare la notizia subito virale. Poi, il deputato, ha lanciato un appello. Ma procediamo con ordine.

Ragazza presa a schiaffi per strada a Napoli, i passanti intervengono e l'aggressore reagisce in maniera ancora più violenta

Sesso orale sulla funicolare di Capri: la scena choc ripresa in video dalle telecamere di sorveglianza

Porta a rubare un bambino

Nel breve filmato si vede un uomo che parcheggia lo scooter di grossa cilindrata di fronte a un negozio. Dietro, sul sedile del passeggero, c'è un bambino (senza casco) che scende dal motorino e si avvicina all'esercizio commerciale, per compiere il furto.

La segnalazione di Borrelli sui social è seguita da un appello: «Vergognoso, salvate i bambini da genitori carnefici che crescono delinquenti».

Commenta Borrelli: «Abbiamo superato ogni limite, queste sono immagini a dir poco vergognose. Ribadisco ancora una volta, i bambini vanno salvati e sottratti dalle grinfie di genitori carnefici che vogliono crescere delinquenti e criminali, che trattano i figli come semplice manovalanza. Come può un padre, che vuole il bene del proprio bambino, insegnare a rubare a un figlio così piccolo. Questo ragazzo è destinato alla malavita e alla delinquenza, l'unico modo per spezzare questa catena è sottrarre i figli ai genitori, affidandoli ai servizi sociali. Mi auguro che grazie a queste immagini gli autori di questo furto vengano immediatamente identificati e che si attivino tutte le procedure per tutelare il bambino e salvarlo da un destino segnato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA