Napoli, bagnino accoltellato per un lettino a Marechiaro: è in fin di vita. Gli aggressori sarebbero due 15enni

di Redazione web

Il bagnino di un lido di Marechiaro a Napoli è stato ridotto in fin di vita. Secondo quanto emerge dalle indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile, l'uomo, 42 anni, è stato aggredito da due giovanissimi al termine di un diverbio per un lettino del lido. Secondo quanto emerge gli aggressori sarebbero dei minorenni.

Fabio Cairoli, manager morto sul suo yacht al Giglio: aveva 58 anni. Si era sentito male due giorni fa, ma lo avevano dimesso dall'ospedale

Bimba di 7 anni annega in piscina, incastrata sotto i gonfiabili dopo un malore: dramma a Pavia

Bagnino accoltellato a Marechiaro

L'uomo è stato colpito all'addome da alcuni fendenti nella zona di Marechiaro. La vittima è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli. Sono in corso indagini da parte dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli per ricostruire l'accaduto.

I testimoni

A stupire sono le parole di alcuni testimoni che sono stati ascoltati dagli agenti dell’Upg e della Squadra Mobile che si stanno occupando delle indagini. I presenti, infatti, hanno raccontato di aver visto il 42enne litigare con un gruppo di giovanissimi, minorenni di età vicina ai 15 anni, che hanno estratto il coltello e ferito l’uomo davanti a tante altre persone.

Le reazioni

«Il gravissimo episodio accaduto oggi pomeriggio sugli scogli di Marechiaro, dove due giovanissimi hanno accoltellato un uomo di 42 anni riducendolo in fin di vita per motivi ancora da chiarire, dimostra come, a distanza di un anno da un altro episodio dove nello stesso posto furono accoltellati due minorenni da alcuni coetanei, non sia cambiato assolutamente nulla». È quanto affermano il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale Lorenzo Pascucci. «Orde di ragazzini armati con coltelli e armi da fuoco - osservano gli esponenti verdi - continuano a seminare panico e violenza in una città sempre più allo sbando dove il tema della sicurezza pubblica continua ad essere sottovalutato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 07:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA