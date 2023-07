Ragazza presa a schiaffi per strada a Napoli, i passanti intervengono e l'aggressore reagisce in maniera ancora più violenta

Un ragazzo e una ragazza discutono animatamente poi lui sferra uno schiaffo, un colpo violento, alla donna. Poi un secondo e un altro ancora. Una raffica di schiaffi che non si ferma, fino a quando la giovane non entra in auto. I due spariscono nel traffico di Napoli e non sappiamo se la violenza sia proseguita.

Ragazza presa a schiaffi per strada

Alla fine lei entra in auto dal lato passeggero, mentre il ragazzo sale dal lato guidatore e si appresta ad andare via ma alcuni ragazzi intervengono e l'aggressore reagisce in maniera ancora più violenta costringendo i giovani a desistere. È accaduto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli: le violenze, rese note dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sono state riprese dai cellulari e pubblicate sul web.

«Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell'ordine - spiega Borrelli - affinché quel vile aggressore venga indentificato, denunciato e punito severamente.

«Certe episodi non devono più restare impuniti - conclude il deputato - e non devono, soprattutto, passare inosservati: troppe donne sono state vittime di un amore malato e per fermare le violenze e i femminicidi serve oltre che una riforma penale anche quella culturale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 11:07

