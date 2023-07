Leonardo La Russa, ascoltate quattro testimoni: nessuna vide versare droga nel drink della 22enne che lo ha denunciato

Quattro ragazze sono state ascoltate in questura come testimoni di quanto avvenuto in discoteca nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando sarebbe avvenuta la violenza sessuale denunciata da una ragazza di 22 anni che ha accusato Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, di aver avuto un rapporto sessuale con lei senza consenso.

La droga nel drink

Il primo giro di audizioni, scrive il Corriere della Sera, è stato un nulla di fatto: le ragazze sono state ascoltate per capire se avessero visto versare qualcosa nel drink offerto in discoteca dal 19enne alla ex compagna di scuola, ma nessuna ha visto nulla quella sera. A sostenere l'ipotesi che nel bicchiere potesse esserci stata una qualche sostanza stupefacente è l'amica che era con la ragazza che ha sporto denuncia, che ha affermato di averla vista perdere il controllo dopo un paio di drink. La circostanza sarebbe un'aggravante, ma non è il punto principale delle indagini, che puntano a ricostruire se la presunta vittima fosse o meno nelle condizioni di esprimere un consenso consapevole alla richiesta di un rapporto sessuale con La Russa.