Ceretta all'inguine addio, il nuovo trend sui social è virale. L'esperta: ​«Normalizziamo i peli pubici»

Ceretta o no, questo è il dilemma. Il dubbio amletico dell'estate 2023, per alcune donne, non c'è: «I peli vanno bene e possono essere normalizzati». Questo è il nuovo trend che su i social sta spopolando tra tantissime ragazze e che consiste nel mettere in bella mostra i propri peli dell'inguine come segno di protesta nei confronti di chi sostiene che una donna sarebbe meglio se si depilasse.

Peli all'inguine: nuova tendenza

Varie utenti di TikTok e Instagram hanno condiviso video di se stesse in intimo, con i peli del proprio corpo in primissimo piano. In un video, un'influencer ha condiviso scatti di un "prima e dopo" senza e con i propri peli: «Non permettere a nessuno di farti vergognare e di farti fare qualcosa con i tuoi peli che non ti senti a tuo agio nel fare», ha detto.

«Normalizzare i peli»

La psicologa Carly Dobers ha spiegato che la vista dei peli pubici di una donna è diventata così tabù che se non viene frenata può essere vista come un «atto radicale».

