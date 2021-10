Lourdes Leon, la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle. La risposta è esemplare

Lourdes Leon, la figlia di Madonna, ha risposto ai commenti negativi che la gente ha scritto sul suo profilo Instagram dopo che lei è apparsa al Met Gala con i peli sotto le ascelle. La modella, 24 anni, ha condiviso uno splendido scatto di se stessa sul tappeto rosso durante l'evento in cui ha indossato un reggiseno e una gonna ingioiellati rosa realizzati da Jeremy Scott di Moschino.

Accanto allo scatto ha scritto: «Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!» Lourdes ha ricevuto messaggi di supporto sul post, con un utente che scrive: «Quello che stai facendo è togliere potere al patriarcato».

Lourdes Leon, la figlia di Madonna sfila per Versace: anche Dua Lipa e Naomi in passerella a Milano

E ancora: «Quando le donne forti come te prendono l'iniziativa, ispira così tante persone a seguirle. Per favore continua!! Sei la regina. E anche bella». Un altro ha scritto: «Buon per te, ci sono molte persone ignoranti senza senso del decoro e delle buone maniere», mentre un terzo ha aggiunto:

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA