OnlyFans, la modella non si depila da anni: «Con i peli guadagno 10mila euro al mese e il mio fidanzato li adora»

In un mondo in cui la depilazione maschile e femminile ha preso sempre più campo, su OnlyFans tornano di moda i peli. La modella spagnola Calita, infatti, spopola sulla piattaforma di contenuti a luci rosse amatoriali proprio grazie alla sua scelta di non depilarsi più. «È stata la scelta migliore che potessi fare in vita mia - racconta su TikTok -, ho iniziato a guadagnare tantissimo», ma non solo...

OnlyFans, il successo della modella non depilata

Conosciuta sui social network come Calita Fire, la giovane spagnola, ha abbandonato il rasoio definitivamente. E su TikTok, dove sta diventando una vera e propria celebrità, ha condiviso alcuni video in cui spiega il perché della sua scelta estrema.

«Non mi depilo da nessuna parte»

Mentre su TikTok la modella si limita a condividere video in cui si vedono le ascelle piene di peli, su Instagram gli scatti evidenziano come la sua decisione sia rivolta anche alle zone intime. E mentre tra i suoi follower spuntano molti commenti che disapprovano la sua scelta, tanti altri apprezzano la presenza dei peli.

«Sembra tu abbia la barba», le scrive un utente e prosegue: «Ma il tuo fidanzato non dice niente?». E lei rivela quanto in realtà il suo fidanzato apprezzi: «Lui adora i miei peli», racconta nel video. «Non so perché tutti si preoccupino così tanto di cosa pensa il mio ragazzo... lui li ama e poi con quanto guadagno credo sia contentissimo».

«Ecco quanto guadagno»

Sì perché la giovane - nonostante la sua bellezza - è proprio grazie alla sua peculiarità che guadagna tanto sulla piattaforma per adulti. «Ci sono uomini che adorano i peli e grazie a loro io guadagno più di 10mila euro al mese», ha rivelato in un altro video.

«In tanti mi commentano entusiasti i miei contenuti più hot, secondo loro sono molto più naturale delle tante modelle tutte depilate... e io la penso come loro».

