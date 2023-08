I turisti americani bocciano l'Italia: «Troppo caldo e poca aria condizionata, chiedere del ghiaccio è impossibile»

di Redazione web

Inizia tra Turchia e Italia, ma è l'Europa intera la protagonista. È il racconto dell'estate più calda di sempre, nel posto più «trendy», amato dai turisti internazionli: la Costiera Amalfitana. A spiegarlo è il New York Times, quotidiano americano, che definisce quella del 2023 una «Brutal Summer» per le temperature infernali.

E su TikTok girano video ironici proprio di Positano dove il caldo e l'assenza di aria condizionata o ghiaccio ha reso le vacanze degli americani un po' complesse.

Abitudini europee

Chloe Madison e il suo fidanzato Colin Pinello sono due turisti americani che vorrebbero chiedere un cestello di ghiaccio, ma sanno che non è da europei: intorno italiani per nulla infastiditi dal caldo. Questo è lo scenario che rappresentiamo a chi vive oltre oceano.

E, intanto, a Roma, infanto, 42 gradi a luglio hanno fatto così paura puntare al Nord Europa come possibile meta per l'agosto.

Vacanze infernali

Commentando la vicenda sui social, molti si sono chiesti: «Ma gli europei non bevono acqua?».

«Nel momento in cui ci si siedi in un ristorante sarebbe meglio non chiederla - afferma Viviane Neri, direttrice dell’Institut Villa Pierrefeu, una scuola di finitura a Montreux, in Svizzera -. Non è affatto comune in Europa. In alcuni luoghi, i ristoranti hanno l’obbligo di servire l’acqua del rubinetto, ma fanno pagare comunque, perché dicono che devono lavare la bottiglia, il bicchiere e tutto il resto».

