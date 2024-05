Cinzia Luison uccisa a bottigliate, il marito condannato all'ergastolo. La Procura aveva chiesto 26 anni, il giudice: «Nessuna attenuante»

di Redazione Web

«Troppo pochi» i 26 anni chiesti dalla Procura per Giuseppe Walter Pitteri, l'uomo che ha ucciso la moglie Cinzia Luison (parrucchiera di 60 anni) a bottigliate il 6 dicembre del 2022 a San Stino di Livenza (Venezia). Per questo femminicidio il giudice della Corte d'assise di Udine ha sentenziato l'ergastolo.

Il processo

Come riferiscono i giornali locali, la Procura aveva chiesto 26 anni per l'omicidio e 4 per le violenze subite negli anni dalla donna riconoscendo le attenuanti generiche così come chiesto dalla difesa.

La Corte invece le ha respinte passando dai potenziali 30 anni di reclusione all'ergastolo. I giudici hanno anche stabilito un risarcimento provvisionale (sarà il Civile a stabilirne l'esatta entità) di 100mila euro per ciascuna delle due figlie della coppia.

Le liti e il femminicidio

Il femminicidio era maturato dopo anni di vessazioni da parte dell'uomo soggetto a scatti d'ira e affetto da ludopatia. L'omicidio fu perpetrato con violenti colpi di bottiglia alla testa da parte di Pitteri alla moglie.

