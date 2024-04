Isola dei Famosi, Pietro Fanelli punito: «Ho bruciato la carta per poter mangiare». Cos'è successo

di Redazione web

Pietro Fanelli è uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il poeta è uno dei naufraghi più strani che abbiano mai vissuto nelle spiagge dell'Honduras e in tanti sui social hanno scritto: «La versione maschile di Drusilla Gucci». Comunque sia, in questo momento, Pietro è da solo in un'altra parte dell'isola dove deve rimanere fino a domani, giovedì 24 aprile, per cercare di superare una prova e portare una lauta ricompensa ai compagni. Tuttavia, il ragazzo non ha rispettato tutte le regole ed è quindi stato punito.

Il provvedimento disciplinare

Pietro Fanelli deve conquistare un chilo di pasta, il riso e due pomodori e la sua prova solitaria stava anche andando per il verso giusto, fino a quando "lo spirito dell'isola" ha deciso di fargli recapitare due pergamene e una penna per permettergli di scrivere. Il poeta, però, ha utilizzato la carta per rianimare il fuoco e per questo è stato punito.

Nel comunicato ricevuto si legge: «Lo Spirito dell’Isola è molto deluso: le pergamene infatti erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verrano tolti due pomodori».

“Se avessi preferito la poesia al mangiare, non sarei riuscito a scrivere” ✈️✈️✈️#Isola @MedInfinityIT pic.twitter.com/28xIQ9xL6F — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2024

Le parole di Pietro Fanelli

Subito dopo il provvedimento disciplinare, Pietro Fanelli ha detto: «Non mi sono pentito.

