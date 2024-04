Isola, Maitè si lamenta dei compagni: «Siamo tanti ma io almeno faccio qualcosa... gli altri dormono»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è cominciata solamente da una settimana ma in Honduras si respira già una certa tensione tra i naufraghi. La fame comincia a farsi sentire e anche la divisione dei compiti da portare a termine durante la giornata sembra essere un terreno minato. Nelle scorse ore, Maitè Yanes si è lamentata con Marina Suma perché pensa che alcuni concorrenti non si impegnino proprio per niente mentre lei, da quando è arrivata sull'isola, sta cercando di dare il massimo.

Ecco che cos'ha detto la ballerina spagnola.

Lo sfogo di Maitè Yanes

Maitè Yanes era seduta su un tronco davanti alla capanna e stava spiegando alla compagna di viaggio Marina Suma ciò che la infastidisce di più del comportamento dei naufraghi. La modella 34enne ha detto: «Comunque io da quando sono arrivata mi sono messa a fare la capanna, a cercare i rami per il fuoco, a tagliare il cocco... Invece, qui vedo gente che dorme, chi si fa il bagno, non lo so... Allora inizio anche io a farmi la vacanza».

Quindi, Marina Suma le ha risposto: «Sì, poi adesso siamo anche di più di prima, quindi vedremo...».

I nominati della settimana

Durante la scorsa puntata dell'Isola dei Famosi non è stato eliminato nessun concorrente ma i nominati sono quattro: Luce Caponegro, Peppe di Napoli, Khady Guede e Samuel Peron.

