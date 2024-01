Clizia Incorvaia, il matrimonio con Paolo Ciavarro: «Preparativi in corso, 24 ore concentrate»

di Redazione web

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, quest'anno, coroneranno il loro sogno d'amore. Infatti, l'influencer e il modello si sposeranno il prossimo 11 ottobre alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. La futura sposa si sta quindi preparando per il grande evento e, tra una prova del vestito e una del menu, sta raccontando tutto sui social ai suoi fan. Proprio poco fa, Clizia ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha pubblicato una carrellata di foto in cui raccoglie ricordi che, poi, sfoglierà una volta che avrà giurato amore eterno al suo Paolo Ciavarro. Negli scatti postati su Instagram, l'ex gieffina si mostra con un vestito bianco di prova, con un piedistallo alle spalle e lei che indossa solo dei collant, poi ancora, con delle scarpette bianche in mano e, infine, con il suo futuro marito.

Clizia, come didascalia per accompagnare le immagini, ha scritto: «Perché il Sud è il mio cuore... 24h concentrate di preparativi! Emozionata e felice di condividere con voi ( come promesso)». Effettivamente, la futura sposa sta raccontando tutto ai suoi affezionati fan che sono emozionati quasi quanto lei.

I commenti dei fan

Clizia Incorvaia è molto apprezzata sui social e la sua storia d'amore con Paolo Ciavarro ha appassionato tutti fin dall'inizio, fin da quando è nata all'interno della casa del Grande Fratello nel 2019.

