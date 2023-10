Clizia Incorvaia pizzica Guendalina Tavassi a farsi i selfie: «C'è chi si allena e chi finge»

di Redazione web

Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi, spesso, si incontrano e trascorrono del tempo insieme: al ristorante, a vari eventi o a casa, le due insieme si divertono molto. Le influencer si frequentano perché i rispettivi fratello e sorella, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi fanno coppia fissa. Nelle sue ultime storie, Clizia ha mostrato ai fan di essere in palestra insieme a Guendalina che, però, preferisce scattarsi i selfie.

La storia Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha pubblicato una storia Instagram in cui si trova sopra al tapis roulant dove sta camminando e dice: «In palestra c'è chi si allena e chi, invece, preferisce scattarsi i selfie», quindi, gira la telecamera del suo smartphone e inquadra Guendalina Tavassi che indossa un completino sportivo lilla ed è in posa per scattarsi un selfie. Quando l'amica si accorge di essere ripresa si gira e registra a sua volta una storia.

Guendalina si avvicina a Clizia e dice: «Buongiorno Flowers, è bellissimo venire qui in palestra perché oggi c'è anche una mascotte: abbiamo Hamtaro il criceto...

Clizia e Guendalina sui social

Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi propongono ai loro fan contenuti estremamente diversi tra di loro. Ad esempio, la prima pubblica molte foto di famiglia o comunque scatti ironici, mentre, la seconda è spesso con il fidanzato Federico Perna con il quale realizza delle gag molto divertenti.

