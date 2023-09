Guendalina Tavassi e la cena per il fidanzato, lui non è contento: «Ti prego basta»

di Redazione web

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna registrano spesso storie Instagram in cui sono insieme e raccontano ai follower ciò che fanno e come trascorrono le giornate. L'ex gieffina, negli ultimi video che ha pubblicato, ha chiesto al compagno, che lei chiama "Cuore", che cosa volesse per cena e gli ha, quindi, illustrato le opzioni a disposizione. Lui, però, sembrava non condividerne nemmeno una.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, come ogni giorno, ha pubblicato varie storie Instagram in cui racconta ai fan come ha passato la giornata. In uno degli ultimi video postati dice: «Abbiamo fatto la spesa, adesso torniamo a casa... e stasera cosa vuoi per cena? Allora, so cucinare il cinese, il McDonald's, il giapponese e la pizza... guarda quante doti culinarie ho!». Quindi, Federico Perna ha risposto: «No ti prego basta». Sicuramente, più tardi i due fidanzati faranno sapere ai fan che cos'hanno mangiato a cena. Poi, Guendalina che era, appunto, stata distratta da questo argomento, ha registrato un'altra storia in cui corre verso l'auto.

Guendalina Tavassi e l'appuntamento dimenticato

Guendalina Tavassi, dirigendosi verso la sua auto ha spiegato: «No va be ragazzi non sapete cosa mi è successo, io tutta presa dalla cena, preparativi e tutto e mi chiama la cinese che mi ricorda che oggi avevo un appuntamento.

