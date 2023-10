Eleonora Giorgi a Verissimo: «Ho dedicato la vita agli uomini, ora basta. Non voglio toyboy, sono sana di mente»

di Redazione web

Eleonora Giorgi è stata una delle protagoniste del sabato di Verissimo. L'attrice ha raccontato a Silvia Toffanin la sua vita tra gioie e dolori e come vive l'amore oggi, dopo tante relazioni che non sono andate come avrebbe desiderato. Inoltre, Eleonora ha anche parlato dell'affetto che nutre nei confronti della nuora Clizia Incorvaia, compagna del figlio Paolo Ciavarro.

L'intervista di Elenora Giorgi

Eleonora Giorgi ha raccontato a Silvia Toffanin il dolore per la perdita della mamma avvenuta recentemente: «Io ora sorrido qui con te ma solo perché è quello che avrebbe voluto lei. Perdere la mamma non è mai semplice, lei per me è stata molto importante: nei momenti più drammatici e in quelli più belli della mia vita c'è stata. Mia mamma mi ha tenuto la mano quando ho partorito e io le devo molto».

Inoltre, Eleonora Giorgi ha anche parlato dell'amore e delle storie che l'hanno segnata nel corso della sua vita: «I miei grandi amori ora sono i miei figli e il mio nipotino. Vorrei dire una cosa: mi piacciono molto i 50enni, penso che abbiano davvero tanto fascino, però, non mi guardano. Devo dire che attraggo i 20enni ma io non voglio toyboy perché sono sana di mente», ha concluso ridendo.

Infine, Eleonora Giorgi ha parlato della nuora Clizia Incorvaia: «Lei è straordinaria e io le voglio molto bene, mi invita sempre a casa e vuole che sia partecipe di ciò che fa.

