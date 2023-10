Manila Nazzaro a Verissimo: «Stefano mi ha fatto rinascere, Amoruso ha scatenato solo odio contro di me»

di Redazione web

Manila Nazzaro è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato la sua vita negli ultimi tempi tra la rottura burrascosa con Lorenzo Amoruso fino alla storia d'amore da sogno con il ballerino Stefano Oradei. L'ex Miss Italia ha detto che dopo la fine della sua storia con l'ex compagno si è scatenata un'ondata inverosimile di odio nei suoi confronti e, ora, vuole solamente viversi l'amore del fidanzato e della famiglia.

L'intervista di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha cominciato la sua intervista a Verissimo parlando della fine della storia con Lorenzo Amoruso: «A volte ti rendi conto di non conoscere veramente la persona che ti sta accanto e quindi ho preso la decisione di finire la storia anche per la mia famiglia. Questa frase è importantissima per me e l'ho presa da esempio: “Non ho bisogno di essere completata ma illuminata” e non lo ero più. Dopo il Grande Fratello è cambiato tutto, Lorenzo non mi guardava più come prima e anche lui era cambiato, aveva cominciato a usare modalità che non mi piacevano, usava parole che mi ferivano e le litigate erano sempre più frequenti. Io ho detto basta perché mi sentivo umiliata e denigrata. Tutto ciò che è stato detto dopo sono state bugie. Io ho deciso di andarmene perché non ce la facevo più. Mi diceva che “non sarei riuscita a fare cose” o “che non gli interessava niente di quello che facevo”. Poi, dopo sono partiti tutti gli insulti social che lui mi ha scatenato contro e io non ci stavo più. Lorenzo è stato l’artefice di tutto l’odio che mi è arrivato addosso. Io non l'ho mai tradito, ho conosciuto Stefano a marzo perché mi aiutò a fare il trasloco e io all’epoca ero già single, una donna libera, non come è stato detto più volte.

L'amore con Stefano Oradei

Verso la fine dell'intervista di Manila Nazzaro a Verissimo, è entrato in studio anche Stefano Oradei che ha detto: «Per me è stato amore a prima vista e io ci ho creduto subito mentre Manila no, ma forse perché io ero single da molto più tempo di lei. Adesso siamo molto felici e io sono davvero contento di essere riuscito a farla sorridere di nuovo. Per me lei e le nostre famiglie vengono prima di tutto».

