Guendalina Tavassi: «Oggi è "Santa Me": credo sia una ricorrenza inventata da mia mamma»

Guendalina Tavassi è sempre molto attiva sui propri canali social, specialmente su Instagram dove posta moltissime storie che raccontano tutte le ore della sua giornata. L'ex gieffina si confida con i suoi follower su vari argomenti e con lei c'è sempre il fidanzato Federico Perna che è soprannominato "Cuore". Guendalina, oggi, sabato 14 ottobre, ha raccontato ai fan un aneddotto divertente che riguarda la sua infanzia e, in un certo senso, anche il suo onomastico.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi questa mattina ha registrato moltissime storie Instagram: alla partita di calcio del suo bambino, mentre è con il fidanzato Federico Perna, ha mostrato il suo pranzo e gli integratori alimentari che prende. Infine, l'ex gieffina ha si è definita "Santa", ecco perché: «Ragazzi, oggi è Santa Me... è così, anche se, non ho mai capito questa cosa, cioè è una specie di ricorrenza che ha inventato mia mamma perché, casualmente, il 13 ottobre, ovvero ieri, è stato Sant'Edoardo. Quindi, lei ha inventato di farmi santa, mi dà come l'idea che lui fosse talmente terribile che la santa ero io». Guendalina ama far divertire i suoi fan con questi racconti riguardanti la sua famiglia che, spesso, viene nominata nelle sue storie.

Guendalina Tavassi e i social

Guendalina Tavassi è sempre connessa: ogni qualvolta si ricarichi la pagina Instagram, lei ha postato qualcosa di nuovo. L'influencer, infatti, si diverte molto a intrattenere i fan che la seguono proprio per la sua simpatia e leggerezza. Il suo profilo conta più di un milione di follower.

