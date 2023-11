Clizia Incorvaia, la dolce dedica a Eleonora Giorgi dopo l'annuncio del tumore al pancreas: «Ti amo tanto»

di Redazione web

Clizia Incorvaia e la suocera Eleonora Giorgi sono molto legate l'una all'altra e, spesso, appaiono nelle storie Instagram insieme. L'attrice non sta attraversando un momento molto semplice della sua vita: recentemente, infatti, le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Eleonora, però, vuole mantenere uno spirito positivo, nonostante il brutto colpo, e la sua famiglia è pronta a sostenerla in questo percorso doloroso. Clizia le ha dedicato una dolce dedica su Instagram.

La dedica di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha pubblicato una foto in cui abbraccia Eleonora Giorgi che ricambia il gesto d'affetto e ha scritto: «Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto». L'influencer si riferisce al periodo difficile che l'attrice sta affrontando a causa della malattia ma, come ha sempre fatto, anche questa volta, insieme a Paolo Ciavarro e al loro Gabriele, la sosterrà. Anche Eleonora vuole molto bene a Clizia e, infatti, le ha risposto così: «Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza e di essere sempre sorridente! Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni».

L'ecografia al pancreas

Eleonora Giorgi, come racconta nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha scoperto di avere un tumore tramite alcuni esami, anche se, rivela che, in passato, ha un po' sottovalutato alcuni segnali: «Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid.

