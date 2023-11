Clizia Incorvaia, criticata per il nuovo taglio di capelli: «Se sono corti, non significa che siano mascolini»

di Redazione web

Clizia Incorvaia ha cambiato look: si è tagliata i capelli in stile "bob hair", ovvero, un taglio corto e voluminoso. L'influencer ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni selfie che la ritraggono con il nuovo stile che è piaciuto alla maggior parte dei suoi attenti follower. Qualcuno, tuttavia, ha avuto da ridire scrivendo che la nuova acconciatura le dona un aspetto un po' mascolino. La risposta di Clizia non si è fatta attendere. Ecco che cosa ha scritto.

La storia Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha sempre detto che il giudizio altrui, soprattutto se negativo e non costruttivo, non le interessa ma ha risposto alle critiche rivolte al suo nuovo taglio di capelli, per far sentire la propria vicinanza a tutte le donne che si sono sentite attaccate per i loro look. L'influencer ha pubblicato una storia Instagram in cui ha scritto: «Una donna coi capelli corti non è più mascolina è, in realtà, una donna che ha saputo far emergere tutta la sua femminilità senza avere dovuto ricorrere a chiome voluminose e ben curate». Poi, ha pubblicato una serie di foto con i capelli corti e con il suo Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e i social

Clizia Incorvaia, attraverso i propri canali social, condivide spesso messaggi che hanno a che fare con temi sociali ben precisi, ad esempio: non giudicare una donna per il proprio look, la violenza di genere oppure anche il disagio dell'immondizia a Roma.



