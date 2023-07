Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pronti al matrimonio? L'indizio (social) lascia pochi dubbi

di Redazione web

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più seguite e affiatate di Instagram. In questo momento, i due si trovano in Sicilia insieme al loro bambino Gabriel e alla bambina di lei, Nina. L'influencer sta postando moltissime foto delle vacanze e alcuni scatti pubblicati o, perlomeno, il messaggio su di essi, non è passato inosservato ai fan. I follower pensano che Clizia e Paolo stiano per annunciare il matrimonio.

Il post Instagram di Clizia Incorvaia

Nell'ultimo post che Clizia Incorvaia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, si lascia fotografare con un costume bianco intero con su scritto, in inglese: «La sposa (forse)», inoltre, come didascalia delle foto, l'influencer ha scelto proprio: «La sposa...».

I fan sono, quindi, letteralmente impazziti perché credono che sia una conferma di fiori d'arancio in arrivo, piuttosto che un indizio. Inoltre, la stessa Clizia non ha smentito nulla a riguardo o placato gli animi già emozionati dei suoi follower. Alcuni hanno scritto: «Ma ci vuoi dire qualcosa o ti piaceva il costume?» oppure ancora «Che ci vuoi dire Clizia??? Sei bellissima con questo costume e soprattutto sei una donna innamorata e madre , parlano i tuoi occhi nell'ultimo scatto...occhi D'AMORE». Ai commenti, Clizia ha risposto: «Non credo si tratti solo di una prova costume ma...» oppure «Si dici bene, gli occhi dell'amore».

La storia d'amore di Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno ormai coppia fissa da tre anni. I due si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e proprio lì è nato il loro amore. Nel febbraio 2022, poi, è nato Gabriel, il primo bambino della coppia.

