Clizia Incorvaia, la foto in micro bikini (all'uncinetto) scatena le critiche delle fan. Lei: «Nessuna solidarietà femminile...»

di Redazione Web

Clizia Incorvaia, nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto in cui indossa un micro bikini fatto all'uncinetto. Un bikini davvero mini con sopra raffigurata Hello Kitty e che non è passato inosservato ai fan. Tra i numerosi commenti positivi che l'influencer ha ricevuto, ci sono state molte critiche, forse troppe. L'influencer, infatti, è finita nel mirino degli hater per il suo bikini troppo «sexy» e «volgare», a detta di alcuni utenti (soprattutto di sesso femminile).

Per questo motivo, nelle ultime ore, Clizia ha voluto rispondere alla polemica nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Clizia Incorvaia, la foto in costume scatena gli haters: «Ricordati che sei in primis una mamma»

Clizia Incorvaia, crisi con Paolo Ciavarro? Il dettaglio che non sfugge ai fan. Lei: «Sono cambiate tante cose»

La risposta di Clizia Incorvaia alle critiche su Instagram

La maggior parte degli hater, soprattutto donne, ha ricordato all'influencer di essere in primis una mamma e che per tale motivo, mostrarsi così sarebbe poco carino. A tale proposito, Clizia Incorvaia ha risposto alle critiche. Il tema, per lei, è sempre lo stesso: la mancanza di solidarietà femminile.

«Essere donna nel 2023 dopo tante conquiste raggiunte secondo me significa essere solidali a prescindere da gusti e stili di vita.

I commenti degli (e delle) hater

Numerosi sono stati i commenti degli hater riguardo alla foto pubblicata da Clizia Incorvaia sul suo profilo Instagram. Per questo motivo, nelle ultime ore, l'influencer ha pubblicato attraverso uno screenshot nelle sue Instagram stories (con l'inciso «il muro dell'odio non serve a nulla») una parte dei commenti negativi che ha ricevuto soprattutto dalle donne. «Non ho parole, cosa si fa per apparire. Senza vergogna», ha scritto un utente. «Cara Clizia ricordati che sei una mamma e non puoi indossare questo costume». «Questo costume è decisamente ridicolo per una donna adulta e poi la misura è sbagliata di almeno due taglie». «La foto non mostra il suo meglio, mette in evidenza che è brutta», ha scritto ancora un altro utente.

Sorge spontaneo chiedersi se il problema degli hater sia legato ad una questione di pudore o di morale o forse, di semplice invidia?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA