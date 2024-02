Clizia Incorvaia in vacanza (senza Paolo Ciavarro): «Ecco come cambia la vita da single a mamma»

di Redazione web

Clizia Incorvaia si è concessa una breve vacanza a Courmayeur con il suo grande amore: il suo bambino Gabriele. I due sono soli perché Paolo Ciavarro è rimasto a Roma per impegni lavorativi, anche se, è come se fosse sempre con loro dato i numerosi pensieri di mamma e figlio nei confronti del papà. L'influencer e il piccolo si stanno godendo la neve e, nel frattempo, stanno scattando anche molte foto. Clizia, poi, ha spiegato ai follower come sia cambiata la sua vita dall'essere single a mamma impegnatissima.

La storia Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia si sta divertendo in montagna insieme al figlio Gabriele e sta registrando e postando moltissime storie Instagram per raccontare il suo viaggio ai suoi follower. In uno dei video pubblicati, l'influencer balla a ritmo di musica fuori da una discoteca e divertita, scrive: «Ecco come cambia la vita da single a mamma... Io che guardo da fuori la disco», aggiungendo qualche emoticon con le lacrime dalle risate.

Poi, Clizia ha aggiornato i suoi fan sui piatti che lei e il bambino stanno mangiando oppure su come procedano le lezioni di sci. In questo frangente la mamma ha specificato come le manchi il fidanzato: «Gli sci pesano», ha scritto.

Clizia Incorvaia e il matrimonio con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno a nozze tra qualche mese: il 11 ottobre precisamente. I due stanno organizzando tutto nei minimi dettagli e non vedono l'ora di pronunciare il fatidico sì che hanno sempre sognato fin da quando sono diventati una coppia all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

