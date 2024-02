Grande Fratello, Sergio D'Ottavi difende Beatrice Luzzi: «Ha passato cose che noi non possiamo sapere»

di Redazione web

Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi hanno legato fin dal primo istante in cui si sono scambiati la prima parola. L'imprenditore è entrato ufficialmente all'interno della casa del Grande Fratello, molto più tardi rispetto ai coinquilini in gioco da settembre e, nonostante questo, è riuscito a fare breccia nel cuore dei fan del programma. Sergio, infatti, è sempre molto schietto e non teme il giudizio altrui quando esprime il proprio parere per varie dinamiche che si svolgono in casa. Il gieffino, poi, non ha mai avuto timore di scatenare qualche antipatia solamente perché è molto vicino a Beatrice Luzzi che ha difeso anche nelle scorse ore esprimendosi sul suo percorso all'interno della casa. Ecco che cos'ha detto.

Le parole di Sergio D'Ottavi su Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello e il pubblico del programma condotto da Alfonso Signorini si augura che possa vincere. La concorrente ha attraversato momenti di alti e bassi all'interno della casa più spiata d'Italia e, spesso, si è trovata da sola contro un gruppo che, molte volte, l'ha esclusa. L'attrice ha sempre attirato l'attenzione per le sue risposte pronte, schiette e lucide che a qualcuno sono sembrate maleducate. Proprio a proposito di questo, l'amico Sergio D'Ottavi ha detto: «Bea è così, è sempre stata così, le frecciatine che ha tirato erano perché ha trascorso qui dentro delle cose che noi non possiamo sapere».

L'amicizia tra Beatrice, Sergio e Stefano

Beatrice Luzzi e Sergio D'Ottavi sono diventati subito buoni amici nella casa del Grande Fratello e del loro piccolo gruppo faceva parte anche Stefano Miele che, ieri sera, durante la diretta, ha voluto salutare l'attrice: «Mi manchi davvero molto.

