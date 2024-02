Grande Fratello, Perla Vatiero non toglie (quasi) mai gli occhiali da sole: «Perché dovrei?». La risposta di Beatrice Luzzi scatena i fan

di Redazione web

Perla Vatiero è entrata all'interno della casa del Grande Fratello molto dopo gli altri inquilini. Era, infatti, il 16 novembre, quando la gieffina ha deciso di entrare in gioco anche per provare a riavvicinarsi al suo ex fidanzato Mirko Brunetti. La concorrente è diventata ben presto una delle più chiacchierate sui social per le sue battute divertenti e la sua storia d'amore con l'ormai ex gieffino ma anche per i suoi strafalcioni grammaticali. Uno dei tratti caratteristici di Perla che hanno notato tutti i fan del Gf è il fatto che durante il giorno o comunque spesso, indossi gli occhiali da sole. Il regolamente dello show prevede che i gieffini, a meno che non si stiano abbronzando, non indossino lenti scure per coprire il volto. Perla si è chiesta il perché e Beatrice Luzzi le ha risposto subito.

La battuta di Beatrice Luzzi a Perla Vatiero

Perla Vatiero indossa spesso gli occhiali da sole tanto che sui social qualcuno scherza dicendo che riesce a vederle gli occhi solamente in puntata. La gieffina, per questo motivo, è più volte stata ripresa dagli autori che, magari, le chiedevano di togliere le sue amate lenti scure. Proprio così, è successo questa mattina in giardino e Perla si è chiesta: «Ma perché mi devo togliere gli occhiali da sole?». Vicino a lei c'era Beatrice Luzzi che, in modo pronto come al solito, le ha risposto: «Forse perché in puntata esci sempre con gli occhiali da sole nelle clip».

Perla: "ma perché mi devo togliere gli occhiali da sole"

Bea: " forse perché in puntata esci sempre con gli occhiali da sole nelle clip"

Perla Vatiero al Gf

Perla Vatiero si è goduta appieno la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello. È riuscita a ricucire il rapporto con Mirko Brunetti (i due si sono anche dichiarati a vicenda), a costruire nuove amicizie e, tutto sommato, a divertirsi. Nonostante, la gieffina sia entrata due mesi dopo rispetto agli altri concorrenti, è riuscita a entrare nel cuore di una buona parte del pubblico italiano.

