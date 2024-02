Letizia Petris e Perla Vatiero, lite al Gf: «Mando giù i miei mostri, io per te ci sono stata mentre tu mi fai stare male»

Perla Vatiero è stata una delle ultime concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello. La gieffina ha preso parte al reality show dopo due mesi dal suo inizio: esattamente il 16 novembre ha varcato la porta rossa dove ha incontrato nuovamente Mirko Brunetti con il quale si era lasciata al termine di Temptation Island l'estate scorsa.

Dato che la situazione era alquanto strana, Perla aveva bisogno di confidarsi con qualcuno e la prima amica che le si è avvicinata, è stata Letizia Petris. Le due concorrenti hanno stretto fin da subito un buon rapporto d'amicizia e presto sono diventate l'una la spalla dell'altra. Tuttavia, nelle scorse ore, la fotografa di Rimini si è lamentata in lacrime con il fidanzato Paolo Masella per il fatto che Perla non le stia vicina come vorrebbe lei.

Letizia ha detto: «Io do sempre troppo agli altri e, poi, sto così. Il mio grande problema è che se mi chiedessero di scegliere tra me e Perla, o te, io sceglierei voi. Io mando giù i miei mostri per ascoltare quelli degli altri. Non posso pretendere che gli altri mi vogliano bene per forza, lo so ormai. Mi sento costantemente la pecora nera. Mi girano tutti le spalle, anche fuori è sempre stato così».