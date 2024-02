Perla Vatiero gelosa di Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti: «Non mi ca**, nemmeno una coccola»

Perla Vatiero e Sergio D'Ottavi hanno stretto un bel rapporto d'amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. I due gieffini si sono spesso confrontati sulle varie dinamiche che si stanno sviluppando nello show e, qualche volta, si sono anche scontrati, ma nulla di troppo importante o che compromettesse la loro amicizia.

L'imprenditore, in queste ultime settimane, si sarebbe avvicinato in modo particolare a Greta Rossetti con la quale ha sempre avuto un feeling speciale. Uno dei video che nelle ultime ore ha riscosso molto successo sui social vede proprio i tre concorrenti protagonisti: Sergio e Greta stavano parlando in cucina e Perla si è intromessa e, scherzosamente, ha finto di essere offesa per le poche attenzioni del concorrente nei suoi confronti.

Ecco che cos'è successo.