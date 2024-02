Simona Tagli a Marco Maddaloni: «A me piace l'idea del burattinaio». La reazione esilarante di Beatrice Luzzi

Simona Tagli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello qualche settimana fa ed è, quindi, stata una delle ultime concorrenti a entrare in gioco. Da quando è arrivata, l'attrice milanese non si è mai fatta troppi problemi a dire agli altri gieffini come la pensasse sulle situazioni casalinghe o sui loro atteggiamenti, tanto che, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ad esempio, Rosy Chin al termine di una delle scorse dirette le ha detto: «Calmati, sei entrata troppo a gamba tesa qui dentro».

Inoltre, ciò che fa rimanere guardinghi gli altri concorrenti è il fatto che Simona sia diventata davvero molto amica di Beatrice Luzzi che, fin dall'inizio del programma, si è scontrata con i suoi coinquilini.

Proprio nelle scorse ore, le due compagne di gioco stavano parlando di alcune dinamiche e nel gruppo c'era anche Marco Maddaloni. L'uscita di Simona e la reazione di Beatrice sono esilaranti.