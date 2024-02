Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi chiamati insieme in confessionale: «Ragazzi che pa**e»

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno vissuto tantissime emozioni all'interno della casa del Grande Fratello: sono entrati entrambi lo scorso 11 settembre (all'inizio del programma), hanno sempre avuto la loro opinione su varie tematiche in casa e, poi, sono stati i protagonisti del primo bacio di questa edizione del reality show.

Infatti, i due gieffini, per un periodo, si sono "frequentati" sentimentalmente, anche se poi, una serie di cose li ha fatti dividere. A Beatrice non sono piaciute alcune battute di Giuseppe in merito ai suoi figli e a lui non sono andati a genio certi comportamenti dell'attrice nei suoi confronti e verso i suoi amici, ad esempio Anita Olivieri.

Tuttavia, per il quieto vivere, i due hanno deciso di deporre l'ascia di guerra e convivere serenamente, anche se, a Beatrice non piacerebbe il fatto che il Gf stia provando a riavvicinarli.