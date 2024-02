Fedez e Chiara Ferragni, il gesto (a sorpresa) che riaccende le speranze: «E' ricomparsa»

di Alessia Di Fiore

Chiara Ferragni e Fedez, cosa succede alla (ex) coppia. Si riaccendono le speranze dei fan dei Ferragnez che nella giornata di oggi hanno visto ricomparire al dito della Ferragni il suo anello nuziale.

Nella stessa giornata Fedez ha partecipato a un convegno a Torino e gli occhi scrupolosi dei fan non hanno pouto fare a meno di notare che anche lui portasse la fede nuziale, sebbene per alcuni giorni avesse deciso di non portarla al dito.

Ferragnez, la coppia torna insieme?

Non si sa se davvero Ferragni e Fedez stiano facendo le prove di riavvicinamento, e di certo le ultime dichiarazioni publiche non hanno tranquillizzato gli animi, compresa la recente indiscrezione che afferma che la Ferragni si sia affidata a un team di avvocati per la gestione della separazione e che il rapper, dall'altro canto abbia già iniziato a portare via alcuni oggetti dalla casa.

«Chiara si sarebbe affidata a un team di avvocati per gestire le pratiche del matrimonio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA