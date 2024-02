Fedez, dall'ex socio e amico Luis Sal e alla (ex?) moglie Chiara Ferragni: l'ironia nelle stories

Fedez si trova in un momento piuttosto complesso della sua vita, nel quale si stanno intrecciando voci di una presunta separazione da Chiara Ferragni e le decisioni del Tribunale di Milano riguardanti il suo podcast, Muschio Selvaggio: in particolare, i giudici hanno affidato il 50% di Muschio Selvaggio, ovvero la quota da lui detenuta, ad un custode per evitare che siano vendute a terzi, in quanto è probabile che la decisione farà sì debbano essere vendute invece al suo ex socio Luis Sal, che detiene l'altro 50%. Questo periodo non è sicuramente dei più favorevoli per lui. Nonostante le sfide, ha scelto di affrontare la situazione con un pizzico di ironia, condividendo il suo punto di vista attraverso le Instagram Stories. Ma in che modo avrà reagito a tutta la situazione?





