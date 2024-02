Fedez, dalla separazione con Chiara Ferragni al caso Muschio Selvaggio: «Aiutatemi, mi servono dei portafortuna»

di Dajana Mrruku

Fedez sta affrontando uno dei momenti più complicati della sua vita. Gli ultimi anni sono stati una prova continua tra problemi di salute e di carriera, dopo il litigio con Luis Sal e la conduzione in solitaria di Muschio Selvaggio (l'arrivo di Mr. Marra lo ha sicuramente aiutato molto) e il più recente scandalo della moglie Chiara Ferragni che lo ha indirettamente coinvolto e ha scatenato una crisi interna anche nella coppia che sembrava essere motlo solida.

L'ultima matassa da sbrogliare riguarda proprio la sua ultima creatura, Muschio Selvaggio. Il giudice di Milano Amina Simonetti ha affidato il 50% delle società finora nelle mani del rapper a un custode per scongiurare che possa venderle a un terzo. Fedez si è rivolto, quindi, ai suoi fan per fare una richiesta particolare.

La richiesta di Fedez

«Comunque ragazzi, se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani della fortuna, potete scrivermi in DM? Grazie», dice Fedez nelle sue storie Instagram, mentre con un sorrisino ironico conclude con «Mi servono per un amico», riferendosi chiaramente a lui stesso che in questo periodo sta affrontando molte sfighe. Solo pochi giorni fa, prima della diffusione delle voci sul divorzio dei Ferragnez, era stata proprio Chiara Ferragni a chiedere un po' di pace e fortuna ai suoi follower su TikTok.

Il rapper nelle storie indossa ancora la fede e questo ha fatto ben sperare i loro follower che sperano sia solo una crisi passeggera tra i due.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 15:26

