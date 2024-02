Chiara Ferragni rimette la fede ma la nasconde (male). Il dettaglio che solleva il dubbio: «Separazione finta con Fedez?»

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati davvero? Nelle ultime settimane non si fa che parlare della rottura della coppia più famosa dello showbiz italiano: l'influencer e il rapper si sarebbero lasciati e tutto farebbe pensare alla fine della favola Ferragnez. Ma è davvero così? I fan più attenti, infatti, hanno notato un dettaglio davvero importante che mette in dubbio i rumors che parlano di rottura e crisi irreversibile tra i due.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, in questi giorni, è tornata molto attiva sul proprio profilo Instagram. Mentre la mamma di Leone e Vittoria si filmava davanti allo specchio presentando un capo della sua nuova collezione, ecco che dalla manica sinistra del suo giubbotto, si intravede uno sbrilluccichio che arriva direttamente dall'anulare. «Non sarà mica la fede nuziale?» oppure «È per caso la fede di matrimonio», si chiedono i fan sui social, che negli ultimi giorni si sono abituati a vederla senza. Un dettaglio che torna a far mormorare quelli che parlano di crisi pensata come mossa mediatica dai due, per allontanare le discussioni sull'indagine per il Baolocco-gate. In fin dei conti, se lei ha cambiato la foto profilo di Instagram escludendo il marito (o ex?) lui, invece, ha mantenuto quella in cui c'è anche Chiara.

La "profezia" di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, si è espresso in merito alla separazione di Chiara Ferragni e Fedez e ospite nel podcast Gurulandia ha detto: «I Ferragnez non si sono ancora lasciati, ma lo faranno a breve.

