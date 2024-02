Chiara Ferragni vita da single, serie tv e cene con gli amici: «La felicità in una foto»

di Redazione Web

Dopo la separazione con Fedez, Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso nella sua "single era", anche se non ancora annunciata a tutti. L'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa, programmata per domenica 3 marzo è una delle più attese perché è la prima apparizione in tv (da sempre un po' snobbata dall'imprenditrice digitale), dal pandoro gate e in molti si aspettano dichiarazioni inedite, proprio come il divorzio dal marito Fedez che non appare più in casa loro a Milano.

Con Fedez fuori dai giochi e di casa, Chiara Ferragni trascorre il suo tempo con gli amici di sempre e la sua famiglia.

Le serate di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta trascorrendo molto tempo in compagnia di amici e parenti che possano risollevarla da un «momento doloroso», come lei stessa lo ha definito durante l'intercettazione di Pomeriggio 5, fuori dallo studio della sua psicologa.

La storia con la foto di un piatto di pasta al sugo e la scritta «la felicità in una foto» è forse l'inizio dell'apprezzamento delle piccole cose.

Intanto Chiara è circondata e supportata dai suoi amici e trascorre la sua nuova vita tra uscite, figli e serie tv nella sua sala cinema personale, mentre di Fedez non ci sono ancora notizie.

