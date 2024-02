Chiara Ferragni, chi è l'amico Angelo Tropea che la consola (mentre Fedez non c'è): «Ho bisogno di amore per riprendermi»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita personale. Un futuro lavorativo in dubbio e un matrimonio in bilico che in molti danno già per finito, l'imprenditrice digitale si rifugia nel suo attico a City Life a Milano, tra amici e parenti che la sostengono e le sono vicini in questi momenti. Dopo la scomparsa dai radar (social) di Fabio D'Amato, manager della Ferragni accusato di essere a conoscenza di alcuni dettagli importanti del pandoro gate, Chiara ha ritrovato in Angelo Tropea un amico sincero, tanto da invitarlo a stare a casa sua mentre, Fedez è già andato via.

Chiara Ferragni e l'amico Angelo

Chiara Ferragni si è rifugiata nell'amore dei suoi migliori amici per cercare di trovare un po' di serenità, dopo tante cadute e colpi che sembrano arrivare da ogni parte (l'ultimo da Tomaso Trussardi che ha smentito categoricamente il comunicato rilasciato dall'Ansa, scritto dal team di Chiara).

L'imprenditrice digitale ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto con il suo migliore amico Angelo Tropea, mentre si abbracciano, con la didascalia: «God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal», ovvero "Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti".

Chi è Angelo Tropea



Angelo Tropea è uno degli amici più intimi di Chiara Ferragni. Fa parte del suo team dall’inizio del blog di The Blonde Salad ed è stato una figura importantissima nell’evoluzione di Chiara Ferragni come brand e influencer a livello mondiale.

Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018, dove ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dalla Ferragni con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di solida amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei, soprattutto in questi momenti così difficili.

Oggi Tropea è il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 12:01

