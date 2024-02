⁠Tomaso Trussardi e le foto con Chiara Ferragni: le prove che smentiscono la sua versione

Tomaso Trussardi è stato recentemente accostato al nome di Chiara Ferragni perché secondo alcune fonti di gossip, i due si sarebbero avvicinati molto nell'ultimo periodo. Lei è ancora al centro della bufera a causa del pandoro gate e, adesso, per le voci di divorzio dal marito Fedez e Trussardi le sarebbe stato molto vicino in questo momento difficile. Queste voci sono state spente ieri mattina, 25 febbraio, dopo un comunicato divulgato dall'ANSA, proveniente dal team di Chiara Ferragni, in cui si dichiarava che l'imprenditrice digitale e l'imprenditore «Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque o sei anni fa».

La risposta dell'ex marito di Michelle Hunziker non si è fatta attendere, con tanto di prove.