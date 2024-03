Eleonora Giorgi come sta, i figli Paolo e Andrea: «Mamma sta molto meglio»

di Redazione web

Eleonora Giorgi, qualche giorno fa, si è sottoposta a un delicato intervento al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice, ospite a Verissimo, raccontò di avere un po' di paura dell'operazione ma che, comunque, era fiduciosa nella sua buona riuscita. Subito dopo l'intervento, Paolo Ciavarro ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui rassicurava i fan di Eleonora scrivendo: «Operazione andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza». Dato che in questo momento l'attrice si trova in ospedale, i figli Paolo e Andrea Rizzoli hanno aggiornato tutti con un nuovo messaggio social.

Il messaggio di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

Giorgi è sempre stata molto amata dal pubblico italiano che, quando ha saputo della sua lotta contro il tumore, si è molto dispiaciuto. I figli dell'attrice, Paolo e Andrea hanno, quindi, pensato di rassicurare tutti i suoi fan con un nuovo messaggio che recita: «Mamma sta molto meglio.

La sorpresa dei figli

Durante la sua ospitata a Verissimo, Eleonora Giorgi aveva ricevuto una sorpresa dai suoi figli. Ciavarro aveva detto: «Io soffro di più, ma la forza di mamma ci ha aiutato ad aiutarla. Sei stata eccezionale, una forza della natura e di questo ti ringrazio perché se oggi siamo qui è anche per questo». Rizzoli aveva aggiunto: «Mia mamma è riuscita sempre a renderci sopportabile tutto, non ha mai mostrato i segni di cedimento. La convalescenza non sarà facile però è una questione di tempo, il corpo deve ritrovare il proprio equilibrio. C'è un percorso di sofferenza fisica, ma la sosterremo».

