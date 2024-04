Eleonora Giorgi e il tumore, voglia di normalità con Clizia Incorvaia: «Ridiamo come due bambine»

di Redazione web

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia sono sempre state legate da un grande affetto reciproco e non l'hanno mai nascosto nemmeno sui social. Spesso, nuora e suocera postano video simpatici insieme o scatti dolci anche con Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele. In questi ultimi mesi, l'attrice ha lottato contro il tumore al pancreas a cui è stata operata qualche settimana fa e l'influencer le è stata sempre accanto sia fisicamente sia virtualmente. Clizia, infatti, ha pubblicato numerosi post in compagnia di Eleonora che, nelle scorse ore, ha postato su Instagram un video in cui è protagonista insieme alla nuora.

Il video di Eleonora Giorgi

Nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Eleonora Giorgi è in compagnia dell'amata nuora Clizia Incorvaia. Le due simulano uno dei trend che ultimamente spopola sui social: sono in piedi davanti alla telecamera e indossano un preciso outfit, poi, a ritmo di musica, una batte il palmo sulla mano dell'altra ed ecco che allo schiocco l'outfit cambia. Alla fine del filmato, Clizia ed Eleonora ridono divertite e l'attrice ha scelto di accompagnare il post con la didascalia che recita: «Essere complici con mia nuora non ha prezzo e ridere come due bimbe». Eleonora ha anche aggiunto: «Evviva Cli!» con una fila di cuoricini rossi. Clizia ha risposto: «Ti amo tanto».

Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi ha sempre speso bellissime parole su Clizia Incorvaia.

