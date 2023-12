Eleonora Giorgi come sta? «Prima seduta di chemio ok, dopo ben 18 giorni sono riuscita a truccarmi e pettinarmi»

di Dajana Mrruku

Eleonora Giorgi sta affrontando un momento molto delicato della sua vita. Ha raccontato di aver scoperto il tumore al pancreas dopo una visita di controllo e da allora aggiorna i suoi follower sulle sue condizioni di salute. «Sono qui con una diagnosi pesante, ma piena di speranza perchè non ho metastasi quindi posso operarmi. Devo fare la chemio e poi affronterò l'operazione e, in seguito ci sarà la convalescenza. Io credo nella scienza e mi affido completamente. La sto vivendo come se fossi un cartone animato. Voglio essere di conforto e voglio evadere dalla malattia, portando la mia esperienza al pubblico», aveva detto durante la sua intervista a Verissimo.

Nelle ultime ore, Eleonora Giorgi è apparsa negli studi televisivi di Pomeriggio 5, accanto a Myrta Merlino per commentare i fatti di cronaca. Poi, sui social, ha raccontato come è andata la prima seduta di chemio.

Eleonora Giorgi, la prima chemio per il tumore: «Se va a buon fine mi operano, altrimenti...»

Eleonora Giorgi, la prima seduta di chemio

«Sono tornata da Myrta.

«Si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardano la vita di prima. Vi volevo ringraziare per i messaggi che mi avete mandato, leggo tutto - ha continuato Eleonora -. Sarò un soldato e ce la farò, come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione. Da domani inizio la seconda seduta di chemioterapia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA