Eleonora Giorgi, la prima chemio per il tumore: «Se va a buon fine mi operano, altrimenti...»

Eleonora Giorgi ha rivelato nelle scorse settimane di avere un tumore al pancreas. La 70enne attrice e regista ha raccontato di voler condividere ogni tappa della sua battaglia contro il tumore «con decine di migliaia di persone, dalla chemio, all'operazione e poi, il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia». Una scelta di cui è sempre più convinta tant'è che nelle ultime ore ha ringraziato nuovamente le persone che la incoraggiano con tantissimi messaggi d'amore, soprattutto dopo la sua prima chemio.

Le parole di Eleonora Giorgi

«Ho fatto bene a dirlo - ha raccontato Eleonora Giorgi ai microfoni di Lunatici su Rai Radio2 -. La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni.

L'attrice ha aggiunto: «Io mi batterò con il turbante o la parrucca per esserci. Le fiction ad esempio oggi rappresentano tutte le categorie. Ma non vedi la zia col turbante che fa la chemio. Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e di conforto».

«Questo è un periodo complicato - ha concluso Eleonora Giorgi -. Non ho capito ancora che sono io ma ho quasi un estraniamento, come se fosse capitata ad un'altra Eleonora. Credo dipenda dal mio lavoro. La cosa che mi fa scoppiare a piangere? Il mio nipotino e i miei figli. Ho fatto questa chemio e non ho avuto effetti collaterali cercherò di sostenermi anche con l'alimentazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 15:24

