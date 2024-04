Anita Olivieri, il "rullino dei ricordi" del GF: «Guarda quanta strada hai fatto»

di Redazione web

Anita Olivieri, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, ha cominciato a comunicare direttamente con i propri fan e anche con chi l'ha sempre criticata quando era in gioco. L'ormai ex gieffina non si è mai tirata indietro quando doveva esprimere la propria opinione su vari argomenti oppure quando doveva scontrarsi con i concorrenti considerati più forti, ad esempio, Beatrice Luzzi.

Tuttavia, secondo tanti fan del reality show, Anita in questi sei lunghi mesi è maturata perché ha imparato a moderare i toni e anche le parole. Proprio per questo suo cambiamento, la 26enne romana ha voluto pubblicare su Instagram un "rullino dei ricordi" che è stato molto apprezzato.

Il post Instagram di Anita Olivieri

Anita Olivieri che si guarda seria allo specchio, sempre lei che si sistema il make up, che ride con gli amici, che seria si asciuga i lunghi capelli biondi oppure che si specchia vestita da piratessa. Sono solo alcune delle foto scattate all'interno della casa del Grande Fratello che l'ormai ex gieffina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La didascalia che accompagna le immagini recita semplicemente: «Guarda quanta strada hai fatto».

Il post ha riscosso molto successo, anche se, qualche malizioso c'è sempre: alcuni follower di Anita sostengono che cancelli i commenti negativi sotto alle sue foto social.

La Pasquetta di Anita

Anita Olivieri ha trascorso la Pasqua e sta trascorrendo la Pasquetta insieme alla sua famiglia: sulle sue storie Instagram sono comparse foto di tavole imbandite e grigliate in preparazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 18:10

