John Rossetti e Monia La Ferrera insieme dopo la presunta rottura: il ritorno di fiamma avvolto dalle critiche (e dai sospetti)

di Dajana Mrruku

La relazione tra Josh Rossetti e Monia La Ferrera sembrava essersi conclusa dopo il post dell'ex coinquilina del Grande Fratello. La coppia aveva ufficializzato la storia d'amore solo da qualche mese, ma non tutti sembrano aveerla presa bene. Soprattutto Massimiliano Varrese, ex di Monia, che sperava di poter avere una possibilità con la donna. Quando l'ex Gf ha visto la coppia uscire mano nella mano e baciarsi, alla fine della finale del Grande Fratello, non ha potuto fare a meno di applaudire ironicamente verso lei e dirle «Brava, bravissima». La provocazione è stata accolta a muso duro da Josh che si è scagliato sulla macchina nera dove si trovava Max e ha iniziato a tirare calci e pugni, spingendo anche Monia.

Una scena imbarazzante, ripresa dai telefoni dei presenti, che avrebbe convinto Monia a scrivere un post su Instagram in cui prendeva le distanze da quanto accaduto.

Ritorno di fiamma?

Secondo quanto riportano alcune fonti e le follower di Deianira Marzano, Josh Rossetti e Monia La Ferrera sarebbero stati visti passeggiare insieme. Non è ancora chiaro se la coppia sia tornata insieme o se ci sia stato sol oquesto avvicinamento, ma i fan di Monia non sono per nulla contenti. L'aggressività di Josh mostrata nei confronti di Massimiliano prima e Gabriele Parpiglia dopo (che ha minacciato in diretta in radio), mettono in pericolo l'incolumità di Monia e della sua famiglia.

La donna aveva dichiarato di essersi allontanata da Josh e che la sua priorità al momento sono le sue figlie che vanno protette ad ogni costo. Tuttavia, questo riavvicinamento con Rossetti metterebbe a rischio la sua verità, come fanno pensare alcuni commenti degli utenti: «Siamo sicuri che si siano lasciati?»

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 15:03

