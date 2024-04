Monia La Ferrera, le critiche per la storia con Josh Rossetti: «Non faccio le cose per piacere agli altri, conta solo il cuore»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti è stata duramente criticata dopo quanto accaduto alla fine della Finale del Grande Fratello. In quell'occasione, Massimiliano Varrese, deluso dalla nuova storia d'amore della sua ex compagna Monia, aveva istigato e provocato la coppia. Josh era intervenuto tirando calci e pugni alla macchina su cui viaggiava e, non contento, aveva spinto la fidanzata per non farle vedere Massimiliano e allontanarla da una scena abbastanza triste e aggressiva. Non contento, qualche ora dopo Josh ha minacciato Gabriele Parpiglia in diretta radio mentre veniva intervistato.

I fan di Monia La Ferrera sono accorsi in difesa della ragazza, mandandole messaggi di avvertimento sull'atteggiamento troppo violento del compagno e sembrava che i due si fossero allontanati. Qualche giorno dopo, però, sono stati rivisti passeggiare tra le strade insieme, mano nella mano. La reazione dei follower è stata immediata.

Le critiche a Monia La Ferrera

La scelta di Monia La Ferrera, di tornare con il suo fidanzato Josh Rossetti nonostante gli episodi di scatti di ira (non nei suoi confronti) ha fatto molto discutere e i follower l'hanno criticata molto duramente.

