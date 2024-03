Kate e i presunti tradimenti di William, Rose Hanbury rompe il silenzio: «Le voci sono completamente false»

di Dajana Mrruku

La storia si ripete, o almeno così sembrerebbe. Dopo la preoccupazione per la scomparsa di Kate Middleton, i rumor sull'affaire amoroso tra il principe William e Lady Rose Hanbury hanno provocato una certa irritazione a Palazzo. Era il 2019 quando si iniziò a vociferare di un presunto tradimento del futuro re del Regno Unito con una delle migliori amiche della principessa Kate, Hanbury. I rumor sono diventati ben presto cosa vecchia. Superati dal silenzio. Tuttavia, adesso, in un momento di profonda difficoltà queste voci hanno assunto una eco internazionale. Lady Hanbury ha, quindi, deciso di rompere il silenzio e dire la sua, come riportano alcuni media inglesi.

Le prime parole della presunta amante di William

Stando a quello che riportano i media inglesi, come Daily Mail e Us Weekly, i legali di Lady Rose Hanbury stanno tentando di mettere a tacere le voci sulla presunta storia con il principe William. «Le voci sono completamente false», poche parole per chiudere una volta per tutte, forse, una questione, che chiaramente danneggia anche la vita privata della marchesa Hanbury, che è una donna sposata e con una sua vita.

Chi è Lady Rose Hanbury

Il 24 giugno 2009, Hanbury sposò David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondele , al Chelsea Town Hall.

La famiglia vive a Houghton Hall, Norfolk. Entrambi, marito e moglie, voci a parte, sarebbero amici del principe e della principessa del Galles .

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA