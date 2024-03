Kate, l'ipotesi anoressia spaventa i sudditi: «Ricoverata in una clinica privata a causa del disturbo alimentare»

La salute della principessa Kate torna ad essere uno dei temi più discussi. Numerose sono le teorie cospirazionali, dalle più creative a quelle più assurde, ma per adesso non c'è stato ancora nessun video o avvistamento chiaro della principessa del Galles e futura regina d'Inghilterra, solo qualche foto di Kate in macchina, una prima volta con la mamma Carole e una seconda volta con il principe William.

In entrambi i casi, tuttavia, il volto della principessa non era chiaro, ma sempre nascosto da occhiali da sole o dai capelli.

La foto con i figli, "manipolata" dalle inesperte mani della Middleton, avrebbe voluto tranquillizzare i sudditi, ma il risultato è stato un boomerang che è tornato indietro e ha preoccupato ancora di più. Il sospetto che sta facendo largo nelle menti inglesi è quello del ricovero per anoressia.