Valentina Dallari e la sua battaglia contro l'anoressia: «Se sgarravo mi venivano gli attacchi di panico. Chi vi ama può salvarvi la vita»

Valentina Dallari, classe '93, è una dj, scrittrice e influencer che, fin da piccolina, ha coltivato la sua passione per la musica, per la moda e i tatuaggi. Il suo volto è molto conosciuto anche per essere stata una tronista di Uomini e Donne, ma in realtà dentro al suo cuore custodice un trascorso davvero molto delicato. Nel 2018 ha condiviso, con le persone che la seguono online, la sua battaglia contro l'anoressia: un disturbo alimentare in cui la persona si rifiuta di nutrirsi.

Recentemente ha ripercorso la sua storia a La parte bella, il podcast dedicato ai Dca (Disturbi del comportamento alimentare) condotto da Alba Toninelli, in cui ha voluto dare un consiglio a tutti gli ascoltatori e a coloro che stanno affrontando la sua stessa battaglia: «La cosa bella è che in un percorso del genere - ha spiegato - anche di guarigione, quando sei a metà strada la vetta inizia a essere sempre più vicina. Fidatevi delle persone che vi stanno vicino, perché vi vogliono bene. Quando non riuscirete più a guardarvi, fatevi disegnare dagli occhi di chi vi ama. Loro possono salvarvi la vita».