Anoressia, è allarme "thininspiration" (l'auto-incoraggiamento alla magrezza assoluta). La nutrizionista: «Sui social corpi frutto di privazioni estreme»

I social sono diventati uno specchio in cui riflettere la propria immagine e farne vanto con i follower che ci seguono. Un "like" o un "commento" in più sotto i post pubblicati, sono diventati gli incentivi che servono ad aumentare il proprio ego. Ma essere iscritti ai social significa anche guardare foto e post altrui, di gente famosa e non, di modelle e influencer. Paragonare il proprio corpo a quello di una top model porta a una competizione e a una visione che può essere distorta di sé. Nell'era in cui l'apparenza prevale e la superficialità pure, un corpo magro e senza smagliature è il corpo a cui molte donne ambiscono. Perdere qualche chilo di troppo va bene, ma puntare alla magrezza senza mangiare, soffocando l'appetito, fa male al corpo e danneggia la salute mentale. L'anoressia, tra i disturbi alimentari, ad esempio causa la morte di quasi quattromila persone ogni anno in Italia.