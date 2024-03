Manipolata l’immagine di Kate che chiede scusa: «Sono stata io»

di Mario Landi

La foto regale si trasforma in boomerang per casa Windsor. Un passo falso con pochi precedenti rispetto agli standard di cautela della cosiddetta Firm: la pubblicazione d'una fotografia di Kate, consorte del primogenito di Carlo III, rivelatasi manipolata. Guazzabuglio di cui la medesima principessa si è infine assunta la colpa, con un irrituale messaggio personale affidato a X, senza apparire peraltro troppo convincente. L'immagine - la prima ufficiale diffusa da Kensington Palace dopo due mesi e mezzo di assenza totale dalla scena pubblica, e a quasi due mesi dal misterioso intervento chirurgico all'addome subito alla London Clinic - era stata fatta circolare ieri per mostrare di nuovo una Kate sorridente, ritratta con i tre figli George, Charlotte e Louis nel giorno della Festa della Mamma britannica. E attribuita direttamente alla mano dell'erede al trono. Ma nel giro di pochi minuti ha suscitato una bufera di sospetti e interrogativi sul web, fra dettagli incongruenti e accuse.

Sospetti che questa volta hanno trovato piena conferma da parte degli esperti, inducendo l'agenzia americana Ap a ritirarla senza indugi, seguita a ruota dalla britannico-canadese Reuters, dalla francese Afp, dal colosso Usa delle foto Getty e da altri. Una vera debacle per la macchina di pr dei Galles, sullo sfondo di un'operazione concepita per cercare di rassicurare l'opinione pubblica e diradare i dubbi - oltre alle ipotesi complottistiche più stravaganti - che il riserbo strettissimo osservato durante la lunga convalescenza della 42enne futura regina consorte ha finora alimentato. Finché, dopo qualche ora d'imbarazzato silenzio, non è arrivato l'inopinato post firmato C (iniziale di Catherine, ossia Kate), con tanto di scuse. «Come molti fotografi dilettanti - vi si legge - di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Voglio scusarmi per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri».

